На пересечении Тбилисского проспекта и улицы Гасана Алиева города Баку начинается строительство надземного пешеходного перехода, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно сообщению, надземный пешеходный переход будет иметь металлическую конструкцию с открытой поверхностью.

«Новый надземный переход будет состоять из двух пролетов, каждый из которых будет длинной 70,92 метра, а над улицей академика Гасана Алиева — более 59,29 метров. Наружные опоры и лестницы железобетонные», — отмечается в сообщении.

Согласно информации, средние металлические стойки, подвешенные с помощью металлических тросов, будут создавать вид подвесного моста . Для движения граждан с ограниченными физическими возможностями во всех входах предусмотрены электрические пандусы.

Minval.az