Наблюдатели от БДИПЧ и Парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы высказали предвзятые и субъективные итоговые оценки по внеочередным парламентским выборам в Азербайджане .

Как передает АПА, об этом говорится в комментарии МИД РФ по итогам внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана.

В комментарии МИД РФ сказано, что за выборами следили многочисленные местные (более 77 тысяч) и зарубежные (883) наблюдатели, в том числе из России. МИД РФ отмечает, что по оценкам наблюдателей от СНГ и ШОС, выборы прошли в соответствии с требованиями национального законодательства, факторов грубого нарушения избирательных прав граждан не установлено.

«С сожалением отмечаем, что наблюдатели от БДИПЧ и Парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы высказали предвзятые и субъективные итоговые оценки, не соответствующие реальной картине.

Поздравляем наших азербайджанских друзей с успешным проведением выборов, которые свидетельствуют о поддержке населением проводимых руководством Азербайджана реформ, направленных на демократизацию и модернизацию общественно-политической жизни страны», — отмечается в сообщении МИД РФ.

МИД РФ также выразил уверенность, что между новым составом депутатского корпуса Милли Меджлиса и Федеральным Собранием Российской Федерации продолжится тесное и конструктивное взаимодействие в духе традиционной дружбы и стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном.

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