В Центризбирком поступил отчет о 5 571 из 5 573 избирательных участков по Азербайджану. На данный момент стали известны победители (лидирующие кандидаты) по 125 избирательным округам:

В Нахчыванской Автономной Республике Шарур-Садаракский избирательный округ №1 – Талыбов Васиф Юсиф оглу

Шарурский избирательный округ №2 – Хабиббейли Иса Акпер оглу

Бабек-Кенгерли-Нахчыванский избирательный округ №3 – Мохбалыев Саттар Сулиддин оглу

Город Нахчыван, избирательный округ №4 – Ибрагимов Эльдар Рза оглу

Шахбуз-Бабекский избирательный округ №5 – Новрузов Сиявуш Дюньямалы оглу

Джульфа-Бабекский избирательный округ №6 – Гамзаева Ульвия Тапдыг гызы

Ордубад-Джульфинский избирательный округ №7 – Гулиев Джаби Гусейн оглу

В городе Баку Бинагадинский первый избирательный округ №8 – Гулиев Азай Аждар оглу

Бинагадинский второй избирательный округ №9 – Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу

Бинагадинский третий избирательный округ №10 – Мусаев Мадар Алиаскер оглу

Гарадагский избирательный округ №11 – Гусейнов Айдын Насир оглу

Гарадаг-Бинагади-Ясамальский избирательный округ №12 – Хасаева Сабина Самед гызы

Хазар-Пираллахинский избирательный округ №13 – Алиев Рауф Асиф оглу

Хазарский избирательный округ №14 — Мамедов Солтан Теймур оглу

Ясамальский первый избирательный округ №15 – Гулиев Ульви Захид оглу

Ясамальский второй избирательный округ №16 – Гадирли Эркин Тогрул оглу

Ясамальский третий избирательный округ №17 — Аллахвердиев Эльнур Марат оглу

Наримановский-Низаминский избирательный округ №18 – Мусабеков Расим Насреддин оглу

Наримановский первый избирательный округ №19 – Мамедов Хикмет Баба оглу

Наримановский второй избирательный округ №20 – Алиев Адиль Абыш оглу

Насиминский первый избирательный округ №21 – Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы

Насиминский второй избирательный округ №22 – Моллазаде Асим Назим оглу

Насими-Сабаильский избирательный округ №23 – Самедзаде Зияд Алиаббас оглу

Низаминский первый избирательный округ №24 – Нуруллаева Кенуль Орудж гызы

Низаминский второй избирательный округ №25 – Велиева Садагат Сулейман гызы

Сабунчинский первый избирательный округ №26 – Мустафа Фазиль Газанфар оглу

Сабунчинский второй избирательный округ №27 – Салахзаде Алиаббас Галиб оглу

Сабунчинский третий избирательный округ №28 – Гулиев Эльдар Аллахъяр оглу

Сабаильский избирательный округ №29 – Арпадараи Нигяр Джавид гызы

Сураханский первый избирательный округ №30 – Фаталиева Севиндж Хабиб гызы

Сураханский второй избирательный округ №31 – Алиев Этибар Гасым оглу

Сураханский третий избирательный округ №32 – Гасанова Афет Абиль гызы

Хатаинский первый избирательный округ №33 – Мираламов Гусейнбала Фазиль оглу

Хатаинский второй избирательный округ №34 – Забелин Михаил Юрьевич

Хатаинский третий избирательный округ №35 — Аббасов Рауф Ариф оглу

Хатаинский четвертый избирательный округ №36 – Гасангулиев Гудрат Музаффар оглу

Город Гянджа, Низаминский первый избирательный округ №37 – Керимзаде Пярвин Орхан гызы

Низаминский второй избирательный округ №38 – Гамзаев Нагиф Алашраф оглу

Кяпязский первый избирательный округ №39 – Джафаров Мушфиг Джафар оглу

Кяпязский второй избирательный округ №40 – Гулиев Муса Иса оглу

Сумгайытский первый избирательный округ №41 – Гусейнова Хиджран Кямран гызы

Сумгайытский второй избирательный округ №42 — Миркишили Таир Фамиль оглу

Сумгайытский третий избирательный округ №43 – Гаджиев Эмин Меджид оглу

Сумгайыт-Хызинский избирательный округ №44 — Мамедли Мушвиг Фазиль оглу

Абшеронский избирательный округ №45 – Асадов Октай Сабир оглу

Ширванский избирательный округ №46 – Юсифов Ильтизам Балаюсиф оглу

Мингячевирский избирательный округ №47 – Мирзазаде Айдын Беюккиши оглу

Евлахский избирательный округ №48 – Мамедов Ильхам Кязым оглу

Евлах-Мингячевирский избирательный округ №49 – Гусейнли Али Мухаммед оглу

Абшерон-Гобустанский избирательный округ №50 – Сеидзаде Шахин Кямиль оглу

Гусарский избирательный округ №51 – Бадамов Азер Джамал оглу

Губинский избирательный округ №52 – Ахмедов Вахид Газымамед оглу

Губа-Гусарский избирательный округ №53 – Рафаилов Анатолий Хаимович

Шабран-Сиязанский избирательный округ №54 – Гурбанов Садиг Хагверди оглу

Хачмазский городской избирательный округ №55 – Салимов Элданиз Адиль оглу

Хачмазский сельский избирательный округ №56 – Микаилова Севиль Алирза гызы

Кюрдамирский избирательный округ №57 – Агазаде Амина Гамид гызы

Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ №58 – Гусейнов Рафаэль Баба оглу

Сальянский избирательный округ №59 – Ахмедова Жаля Фархад гызы

Сальян-Нефтчалинский избирательный округ №60 – Агамалы Фазаил Рагим оглу

Нефтчалинский избирательный округ №61 – Рустамханлы Сабир Худу оглу

Саатлинский избирательный округ №62 – Алекперов Азиз Юсиф оглу

Сабирабадский первый избирательный округ №63 – Джафаров Кямал Хагани оглу

Сабирабадский второй избирательный округ №64 – Мамедов Рамин Аламшах оглу

Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирский избирательный округ №65 – Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглу

Биласуварский избирательный округ №66 – Магеррамов Бахруз Абдуррахман оглу

Джалилабадский городской избирательный округ №67 – Гасанов Малик Аваз оглу

Джалилабадский сельский избирательный округ №68 – Насиров Эльман Худам оглу

Джалилабад-Масаллы-Биласуварский избирательный округ №69 – Ибрагимли Фазаил Фехруз оглу

Масаллинский городской избирательный округ №70 – Мамедов Махшур Шахбаз оглу

Масаллинский сельский избирательный округ №71 – Искендеров Анар Джамал оглу

Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ №72 – Гасымлы Муса Джафар оглу

Лянкяранский городской избирательный округ №73 – Гулиев Руфат Атакиши оглу

Лянкяранский сельский избирательный округ №74 – Раджабли Хади Муса оглу

Лянкяран-Масаллинский избирательный округ №75 – Пашазаде Джаваншир Хуммат оглу

Лянкяран-Астаринский избирательный округ №76 – Аскеров Зияфят Аббас оглу

Астаринский избирательный округ №77 — Махмудов Рашад Мамедгулу оглу

Лерикский избирательный округ №78 – Мамедов Игбал Нариман оглу

Имишлинский избирательный округ №79 — Нуруллаев Рази Гуламали оглу

Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 – Ганизаде Чингиз Ашралы оглу

Бейлаганский избирательный округ №81 – Исмайлов Шахин Амир оглу

Агджебединский избирательный округ №82 – Рзаев Тахир Муса оглу

Агджабеди-Физулинский избирательный округ №83 – Аббасов Агиль Мухаммед оглу

Физулинский избирательный округ №84 – Байрамов Вюгар Ибад оглу

Шемахинский избирательный округ №85 – Джафарова Тамам Шахмамед гызы

Исмаиллинский избирательный округ №86 – Асланов Новрузали Давуд оглу

Агсу-Исмаиллинский избирательный округ №87 – Керимли Тахир Заидага оглу

Гёйчайский избирательный округ №88 – Гаджиев Сабир Кямал оглу

Гёйчай-Агдашский избирательный округ №89 – Эфендиев Мазахир Джавид оглу

Агдашский избирательный округ №90 – Османов Джавид Гамид оглу

Уджарский избирательный округ №91 – Гасан Рамиль Сахиб оглу

Зардаб-Уджарский избирательный округ №92 – Алиева Жаля Фазиль гызы

Бардинский городской избирательный округ №93 – Йылдырым Фатма Видади гызы

Бардинский сельский избирательный округ №94 – Орудж Захид Магеррам оглу

Тертерский избирательный округ №95 – Алыев Сахиб Эйваз оглу

Геранбой-Нафталанский избирательный округ №96 – Мамедов Анар Ильяз оглу

Геранбой-Агдам Тертерский избирательный округ №97 – Велиев Агалар Исрафил оглу

Шамкирский городской избирательный округ №98 – Гафарова Сахиба Али гызы

Шамкирский сельский избирательный округ №99 – Гасанов Нурлан Урфан оглу

Шамкир-Дашкесанский избирательный округ №100 – Байрамов Кямран Фархад оглу

Гёйгёль-Дашкесанский избирательный округ №101 – Эльшад Мирбашир

Самух-Шемкирский избирательный округ №102 – Сафаров Низами Абдулла оглу

Гедабекский избирательный округ №103 – Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы

Гедабек-Товузский избирательный округ №104 – Нагиев Арзу Насиб оглу

Товузский избирательный округ №105 – Пашаева Ганира Алескер гызы

Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ №106 – Агаева Ульвия Джаваншир гызы

Газахский избирательный округ №107 – Сеидов Самед Исмаил оглу

Агстафинский избирательный округ №108 – Джафаров Низами Гулу оглу

Балакенский избирательный округ №109 – Магамалиев Насиб Мухаммед оглу

Загатальский избирательный округ №110 – Мусаев Эльшан Мамедханифа оглу

Загатала-Балакенский избирательный округ №111 – Алиева Кямиля Алиага гызы

Гахский избирательный округ №112 – Керимли Азер Шамшид огду

Шекинский городской избирательный округ №113 – Искендеров Вюгар Япон оглу

Шекинский сельский первый избирательный округ №114 – Масимли Али Ахмед оглу

Шекинский сельский второй избирательный округ №115 – Фейзиев Джаваншир Эйюб оглу

Габалинский избирательный округ №116 – Гейдаров Фаттах Самед оглу

Огуз-Габалинский избирательный округ №117 – Нахчыванлы Агия Хабиби гызы

Агдамский городской избирательный округ №118 – Алиев Бахтияр Хамза оглу

Агдамский сельский избирательный округ №119 – Садыгов Бахтияр Юсиф оглу

Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120 – Мамедов Джейхун Валех оглу

Лачинский избирательный округ №121– Аббасзаде Махир Тапдыг оглу

Ханкендинский избирательный округ №122 – Гянджалиев Турал Бабашах оглу

Кяльбаджарский избирательный округ №123 — Мамедов Агиль Садиг оглу

Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124 – Мамедов Эльман Джамал оглу

Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125 — Исмаилов Имамверди Ибиш оглу

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