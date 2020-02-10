Победивший на парламентских выборах от 2-го Ясамальского избирательного округа №16 лидер движения REAL Эркин Гадирли провел пресс-конференцию. Как отметил Э.Гадирли, выборы на 16-м Ясамальском избирательном округе прошли хорошо.

«Мы обошли все избирательные участки, не было никаких вмешательств и «карусели». Вбросов бюллетеней тоже не было».

Как заявляет Э.Гадирли, в пяти избирательный участках возникли проблемы:

«Не хотели отдавать протоколы. Я проиграл только в 4-х участках. Число избирателей на самом деле было меньше заявленного. В двух участках я выиграл с 19-ю голосами, в те участки пришло всего 49 избирателей. Там нам не хотели отдавать протокол. Мы выиграли, однако мне приписали лишние голоса».

Э.Гадирли добавил, что пожалуется в ЦИК в связи с приписанными ему лишними голосами:

«В моем избирательном участке завышали цифры. Мне приписали больше голосов, чем я набрал на самом деле. Но даже если не считать эти раздутые цифры, я все равно победил. Но я взял заметки у наших наблюдателей и буду жаловаться в ЦИК в связи с приписанными мне голосами. Мы потребуем отменить результаты пяти участков нашего избирательного округа.

Я посоветовался с Ильгаром Мамедовым и другими друзьями по поводу отказа от мандата. До сегодняшнего дня я отказывался от многих должностей. Но я честно победил на выборах, и я не буду отказываться от мандата. Я иду в парламент».

Как отметил Эркин Гадирли, власти хотят видеть его в парламенте:

«Может поэтому от этого округа не выдвинули сильного кандидата. Но я не участвовал ни в каких закулисных встречах и соглашениях».

Minval.az