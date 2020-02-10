10 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителя наблюдательной миссии СНГ, первого заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Виктора Гуминского, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Minval.az