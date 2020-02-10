10 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителя наблюдательной миссии СНГ, первого заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Виктора Гуминского, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
10 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителя наблюдательной миссии СНГ, первого заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Виктора Гуминского, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/02/10 17:15
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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