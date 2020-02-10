В Научно-исследовательском институте легочных заболеваний умерли еще два пациента.

Как сообщили АПА в институте, пациент 1959 г.р. поступил в НИИ 31 января в 11.25 в тяжелом состоянии с диагнозом интерстициальная пневмония легких, одышка II-III степени, сахарный диабет II типа, диабетическая нефропатия и был помещен в I Отделение пульмонологии.

Несмотря на интенсивное лечение под контролем пульмонолога и эндокринолога, 9 февраля состояние больного резко ухудшилось, поэтому он был переведен в I Реанимационное отделение, были проведены соответствующие реанимационные мероприятия. Но у пациента произошло обострение болезни, связанное с сердечно-легочной недостаточностью и 10 февраля в 04.20 наступила биологическая смерть.

Сообщается, что до поступления на лечение в НИИ 9 февраля в клинике Туси у больного диагностировали пневмонию, и ему было рекомендовано пройти стационарное лечение. До 17 января он находился на лечении в отделении пульмонологии Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета с диагнозом пневмония, неуточненная хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, 20-25 января в госпитале EGE лечился от пневмонии и сахарного диабета.

Другой пациент 1944 г.р. поступил в институт 5 февраля в 02.15 в тяжелом состоянии с диагнозом левосторонний пиопневмоторакс, септика, хроническая почечная недостаточность (II этап) и был помещен в отделение операций грудной клетки.

23-28 января пациент прошел стационарное лечение в Гахской центральной районной больнице с диагнозом левосторонний пневмоплеврит, хроническая почечная недостаточность. В связи с ухудшением состояния здоровья его отправили в НИИ. Несмотря на интенсивное лечение 9 февраля в 08.50 наступила биологическая смерть. Пациент умер из-за острой тромбоэмболии легочной артерии, левостороннего пиоппевмоторакса (эмпиэмы), желудочно-кишечного кровотечения и хронической почечной недостаточности.

Отметим, за последние 4 месяца в НИИ легочных заболеваний умерли 11 человек.

Minval.az