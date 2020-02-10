Сын умершего адвоката кандидата в депутаты обратился к прессе.

Как сообщает АПА, Самир Субхан оглу Исрафилов в своем видеообращении сообщил, что его отец страдал сердечным заболеванием и это стало причиной его смерти:

«Мой отец не подвергался никакому давлению во время избирательного процесса. Он два раза перенес операцию на сердце, и умер после инфаркта. Не превращайте это в политические игры!»

Отметим, в социальных сетях распространилась информация о том, что адвокат кандидата от Гёйгёль-Дашкесанского избирательного округа № 101 Мовсума Асланова Субхан Гаджиев был убит во время подсчета голосов на избирательном участке Молладжалилли Гейгельского района.

По информации Генеральной прокуратуры, на основании сообщения, поступившего в связи с внезапной кончиной адвоката кандидата в депутаты по Гёйгёль-Дашкесанскому избирательному округу №101 Мохсума Асланова – Субхана Гаджиева (1954 г.р.) 9 февраля примерно в 19 часов на избирательном участке №38 в селе Молладжалилли Гёйгёльского района, сотрудники полиции и прокуратуры незамедлительно осмотрели место происшествия и тело при участии судебно-медицинского эксперта. При обследовании тела С.Гаджиева не было обнаружено никаких повреждений.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в окружную избирательную комиссию не поступило никаких обращений в связи с нарушениями требований избирательного законодательства из данного избирательного участка, никаких конфликтов и прочих нарушений закона также не было отмечено.

С.Гаджиев долгое время страдал от сердечной болезни, дважды перенес инфаркт и примерно 6 месяцев назад ему сделали коронографию (анжу).

По факту в прокуратуре Гёйгёльского района проводится расследование.

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