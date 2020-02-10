Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию распространили совместную информацию.

Как сообщили АПА в Минздраве, на 10 февраля в отделении инфекционных заболеваний находятся 2 человека.

Серьезных проблем со здоровьем у пациентов не выявлено. Врачебное наблюдение продолжается:

«Еще раз отмечаем, что эти люди побывали в городах Китая, где коронавирус не зафиксирован. У них не было контактов с больными людьми. Те, кто приезжает из регионов, где вирус зафиксирован, содержатся в специально выделенном медицинском учреждении. По информации данного медицинского учреждения, никаких проблем со здоровьем у них также не выявлено. В конце карантинного срока они будут выписаны».

Отметим, в сообщении, распространенном официальными структурами 5 февраля, сообщалось, что 7 человек , прибывших из Китая, были помещены в отдел инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра (КМЦ). Один из них был выписан 6 февраля, трое-7 февраля.

Minval.az