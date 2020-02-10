«В обществе есть потребность в новшествах».

Как передает АПА, об этом на пресс-конференции в связи с парламентскими выборами в Азербайджане заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов отметил, что они стараются строить свою работу в соответствии с этим вызовом: «Отмечу еще один момент. Поступили серьезные обращения из следующих избирательных округов: первого Хатаинкого №33, третьего Хатаинского №35, Сальян-Нефтчалинского №60, Лянкяранского-сельского №74, Имишлинского №79, Имишли-Бейляганского №80, Бейляганского №81. Возможно, эти обращения безосновательны. Однако, мы серьезно расследуем каждое обращение. Возможно, и завтра поступят обращения из каких-либо других округов, мы и их сразу же тщательно расследуем».

Minval.az