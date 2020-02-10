На внеочередных парламентских выборах, прошедших в Азербайджане 9 февраля, среди кандидатов пока не определились лидеры по 7 избирательным округам.

Как передает АПА, об этом на пресс-конференции в связи с парламентскими выборами в Азербайджане заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Таким образом, среди кандидатов пока не определились лидеры по следующим избирательным округам:

— Ясамальский третий избирательный округ № 17

— Хатаинский третий избирательный округ № 35

— Второй Сумгаитский избирательный округ № 42

— Сумгаит-Хызинский избирательный округ № 44

— Астаринский избирательный округ № 77

— Кельбаджарский избирательный округ № 123

— Зангелан-Губадлинский избирательный округ № 125

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