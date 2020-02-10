Внеочередные парламентские выборы закончились. Результаты экзит-поллов показывают, что наша партия одержала победу.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов, сообщает Trend.

Ахмедов сказал, что можно поздравить членов партии с очередной победой партии «Ени Азербайджан».

«От всей души поздравляю наших победивших кандидатов. Выражаю отдельную благодарность многочисленным волонтерам, которые внесли большой вклад в великолепную победу нашей партии. Мы благодарны нашей партии и ее кандидатам, а также всем нашим избирателям, которые проголосовали за политику президента Азербайджана», — написал Ахмедов.

Отметим, что «Йени Азербайджан», правящая партия Азербайджана, также заявила о победе большинства своих кандидатов на досрочных парламентских выборах в стране 9 февраля.

«Данные экзит-поллов позволяют говорить о том, что для партии «Йени Азербайджан» внеочередные парламентские выборы завершились существенным успехом», — отмечается в заявлении партии.

При этом партия со ссылкой на своих наблюдателей в округах отмечает, что некоторые кандидаты из числа противников партии власти и их сторонники пытались нарушить избирательный процесс, различными провокациями сорвать выборы и бросить тень на них.

«Правящая партия в новом составе парламента готова внести свой существенный вклад в проводимые в стране реформы», — подчеркивается в заявлении.

По данным экзит-поллов представители правящей партии получают минимум 65-69 мест в 125-местном парламенте по итогам досрочных выборов.

Minval.az