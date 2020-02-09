Онколог Андрей Пылев назвал продукт, который способствует развитию рака. По его словам, избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие болезни. Об этом врач рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».

Специалист также порекомендовал избегать употребления слишком горячей еды. При этом алкоголь лишь опосредованно способствует появлению онкологических заболеваний, добавил Пылев.

Врач также отметил, что шоколад и кофе могут повысить риск появления других патологических состояний, но они не приводят к развитию рака.

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