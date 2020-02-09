Американская компания Artur J.Finkelstein and Associates обнародовала результаты exit-poll внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.
Вице-президент организации Джордж Бернбаун отметил, что это 5-ый проводимый их организацией «exit-poll» в Азербайджане.
По его словам, опрос был проведен в 1053 избирательных участках.
По результатам опроса, правящая партия «Ени Азербайджан» завоевала в парламенте 69 мест, а 41 избранный депутат — независимые кандидаты.
«Exit-poll» провели в 118 избирательных округах, за исключением 7 округов в Нахчыване.