«Факты голосования «мертвых душ» должны быть представлены в ЦИК». Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, имена этих лиц должны быть представлены в ЦИК:

«Назовите, кто это сделал, и мы примем необходимые меры. Мы должны знать, кто за кого голосует. Если такое нарушение имело место, то, несомненно, будут приняты меры. Согласно имеющейся у меня информации, извещение было отправлено на имя человека, который умер. Мы расследуем этот факт. Это неприемлемо».

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