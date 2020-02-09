Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20-21 февраля совершит официальный визит в Италию, заявил помощник президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Италия является одним из основных партнеров Азербайджана. Президент Ильхам Алиев 20 — 21 февраля посетит с визитом Италию для обсуждения вопросов расширения сотрудничества», — приводит слова Гаджиева «Интерфакс» со ссылкой на «Agenzia Nova».

Он также отметил особую роль Италии в реализации проекта строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP), отметив, что без оказываемой на протяжении многих лет поддержки итальянского правительства, «проект TAP был бы невозможен».

Помощник президента — заведующий отделом по экономическим вопросам и инновативному развитию Шахмар Мовсумов, в свою очередь, в интервью итальянским СМИ сообщил, что в рамках визита президента Алиева в Италию 21 февраля состоится азербайджано-итальянский бизнес–форум.

По его словам, по последним данным товарооборот между Азербайджаном и Италией составил около $6 млрд, из которых на экспорт из Азербайджана пришлось $5,6 млрд, на импорт из Италии – $400 млн. В структуре азербайджанского экспорта основная часть пришлась на углеводородное сырье.

Minval.az