Российские наблюдатели отмечают хорошую организацию внеочередных парламентских выборов в Азербайджане, проходящих в воскресенье, отмечают отсутствие административного голосования и принудительного привода избирателей на участки.

В частности, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан»:

«Много кандидатов, в среднем на каждом участке от 10 до 20. Явка избирателей в Баку пока не очень высокая, в 3-миллионном городе трудно ожидать высокой явки. С другой стороны, это хороший симптом, значит никакого административного голосования, какого-то принудительного привода нет. Мы отмечаем отсутствие очередей при голосовании, все достаточно спокойно».

Он также отметил, что в Азербайджане традиционно применяется система окрашивания пальца специальной жидкостью каждому избирателю, что исключает повторного голосования.

«Хочу также отметить большое число наблюдателей, причем не международных, кочующих от участка к участку. Речь идет об азербайджанских наблюдателях представителей некоммерческих организаций, политических партий. На каждом участке мы встречали от 5 до 20 человек, которые сидят и наблюдают и фиксируют все возможные нарушения и самое главное предотвращают их. Так что хорошие впечатления, будем продолжать наблюдать», — добавил Федоров.

Minval.az