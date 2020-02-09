Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается снег, сильный северо-западный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 1-4 градуса мороза, днем — 1-3 градуса тепла, в Баку ночью — 2-4 градуса мороза, днем — 1-3 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 до 773 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью и днем 75-85 процентов.

На дорогах возможен гололед.

В районах Азербайджана завтра временами ожидается снег, местами сильный. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, в отдельных местах туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью — от 0 до 5 градусов мороза, днем — 1-6 градусов тепла, в горах ночью 10-15 градусов мороза, днем — 3-8 градусов мороза. На дорогах возможен гололед.

Minval.az