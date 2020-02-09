В 3-м Хатаинском избирательном округе № 35 люди кандидата в депутаты Игбала Агазаде и члены партии «Умид» продолжают нарушать избирательный процесс.

Сторонники Игбала Агазаде устроили «карусель» и доставляли избирателей в участки, что было зафиксировано законными представителями кандидата в депутаты Рауфа Арифоглу и комиссией избирательного участка.

Одна из «каруселей» была раскрыта. Так, зашедший в избирательный участок под видом избирателя человек пытался вынести оттуда бюллетени.

Целью было отметить кандидата, чтобы другой избиратель вбросил бюллетени в избирательную урну.

Это нарушение, а также доставка в участок избирателей были зафиксированы. Это является нарушением согласно Избирательному кодексу. Автобусы, доставляющие избирателей, были отправлены на штрафстоянку. Все нарушения были заактивированы, снято видео.

Отметим, что кандидат в депутаты Игбал Агазаде подчеркивал, что сам отмечал удостоверения личностей граждан, у которых собрал подписи, что они будут голосовать за него. В настоящее время Бакир Гасанли контролирует, голосуют ли эти самые граждане, которым обещали что-то за их голоса.

Minval.az