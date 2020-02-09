Ситуация на страховом рынке Азербайджана в целом стабильная, но могут иметь место некоторые точечные проблемы, считает глава Центрального банка Эльман Рустамов.

«Мы пока не проводили оценку в страховом секторе, но планируем провести ее в ближайшее время. В целом в страховом секторе наблюдается стабильность, но могут быть точечные проблемы», — цитирует Рустамова «Интерфакс».

Глава ЦБА отметил, что основной целью на 2020 год является оживление страхового рынка.

«Постараемся, чтобы страховой рынок в 2020 году оживился. Будем работать, чтобы страховой сектор мог охватить риски, как бизнеса, так и населения. Это приведет к росту рынка и снижению рисков. Основное условие, поставленное правительством, состоит в том, чтобы страховые компании решали проблемы самостоятельно, а не перекладывали их на плечи государства», — добавил Рустамов.

Minval.az