По состоянию на 12:00 9 февраля, на территории страны идет снег, местами интенсивно, в результате снегопада образовался снежный покров.

Количество выпавшего снега в Габале составляет 29 мм (52% от месячной нормы), в Лянкярани 25 мм (47% от месячной нормы), в Хыналыге и Кишчае (Шеки) 23 мм (50% от месячной нормы), в Гейчае 22 мм (63% от месячной нормы), в Астаре, 21 мм, в Гедабеке, 21,0 мм (84% от месячной нормы), 19 мм в Огузе (38% от месячной нормы), 15 мм в Дашкесане, 15 мм в Шеки и Бейлагане, 14 мм в Губе (46% от месячной нормы), 13 мм в Загатале, 12 мм в Гусаре, 11 мм в Дашкасане, Набране, 10 мм в Ярдымлы, Алтыагаче, Лерик, 9 мм в Гейгеле, Агдаме, Тартаре, 2 мм в Хачмазе, Шамахе, Товузе, Шамкире, Гяндже и Нахчыване, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных рессурсов.

В Баку и на Апшеронском полуострове количество выпавшего снега: в Забрате — 6 мм, в Маштаге — 3 мм, в Баку и Сумгаите — 1 мм.

Ветер северо-западный, с порывами до 35 м/с, в Баку до 30 м/с, в Аляте до 28 м/с, в Гум адасы и Нефтяных Камнях до 27 м/с, в Сумгайыте до 24 м/с, на острове Чилов до 22 м/с, в Забрате до 21 м/с, высота волн, по информации со станции Нефтяные Камни достигла 6 м/с.

В Нефтчале, Нафталане 34 м/с; в Сальяне 23 м/с; в Тертере, Дашкесане 28 м/с; в Барде 25 м/с; в Гяндже 24 м/с; в Джейранчале 23 м/с; в Товузе 22 м/с; в Агстафе, в Шахдаге, в Мингячевире, в Набране 20 м/с; в Шамкире, в Астаре 19 м/с; в Хачмазе, Джульфe 18 м/с; в Ярдымлы, Агдаме, Шабране до 16 м/с; в Евлахе, Шеки — до 15 м/с.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове около 0 градусов, в низменных районах 0-2 градуса мороза, в горных районах 5-8 градусов мороза, в высокогорных районах 15-18 градусов мороза, в Нахчиванской АР 0-5 градусов мороза.

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