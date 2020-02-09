«Веб-камеры активны с 07:45». Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов.

Р.Гасымов отметил, что веб-камеры начали действовать до начала голосования:

«В социальных сетях некоторые пользователи делали попытки распространить информацию о том, что веб-камеры прикрыты. Но все веб-камеры работают. Некоторые камеры безопасности расположены на участковых избирательных комиссиях. Местные и международные наблюдатели порекомендовали, чтобы эти камеры были прикрыты. Так было и на предыдущих выборах. Здесь не может идти речь о прикрытии веб-камер».

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