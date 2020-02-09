Азербайджан планирует несколько увеличить в 2020 году внутренний госдолг для сокращения внешнего долга, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«В этом году мы продолжим работу по поэтапному сокращению внешнего госдолга. Среди всех прочих мер запланировано также некоторое увеличение внутреннего госдолга», — сказал Шарифов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Шарифов ранее заявлял, что Минфин планирует в 2020 году осуществить ряд мер, которые позволят снизить государственный долг, выраженный в иностранной валюте. Наряду с этим, для развития внутреннего рынка ценных бумаг, постепенно будет увеличиваться объем государственных ценных бумаг.

Minval.az