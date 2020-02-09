Израиль может заимствовать опыт Азербайджана в проведении выборов.
Об этом сказал Trend редактор актуальных программ девятого канала израильского телевидения Борис Белодубровский, который прибыл в Азербайджан совместно с делегацией журналистов из Израиля с целью освещения парламентских выборов.
Он отметил, что люди приходят в избирательные участки, чтобы исполнить свой гражданский долг.
По словам Белодубровского, в самом Израиле через три недели будут проведены выборы и в этой связи страна заимствует опыт других стран в организации избирательного процесса.
«Я заметил здесь интересные моменты, которых нет в Израиле. В первую очередь это фиксатор на входе — сотрудник, который на входе маркирует пальцы избирателей специальной жидкостью. У нас такого нет», — сказал он.
Белодубровский также поделится своими наблюдениями.
«Я говорил с одним избирателем, который здесь проголосовал, он заявил что реализует свой гражданский долг и свои активные избирательные права. Он сказал, что использует эти права с тем, чтобы повлиять на ситуацию изменить в стране что либо», — сказал Белодубровский.
Отметим, что сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.
Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.
Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 — в индивидуальном порядке, 11 — инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины — 79.
В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.
В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.
За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 — представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.
Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд «Права человека XXI век — Азербайджан» (совместно), Мониторинговый центр «Rəy».