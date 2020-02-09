Израиль может заимствовать опыт Азербайджана в проведении выборов.

Об этом сказал Trend редактор актуальных программ девятого канала израильского телевидения Борис Белодубровский, который прибыл в Азербайджан совместно с делегацией журналистов из Израиля с целью освещения парламентских выборов.

Он отметил, что люди приходят в избирательные участки, чтобы исполнить свой гражданский долг.

По словам Белодубровского, в самом Израиле через три недели будут проведены выборы и в этой связи страна заимствует опыт других стран в организации избирательного процесса.

«Я заметил здесь интересные моменты, которых нет в Израиле. В первую очередь это фиксатор на входе — сотрудник, который на входе маркирует пальцы избирателей специальной жидкостью. У нас такого нет», — сказал он.

Белодубровский также поделится своими наблюдениями.

«Я говорил с одним избирателем, который здесь проголосовал, он заявил что реализует свой гражданский долг и свои активные избирательные права. Он сказал, что использует эти права с тем, чтобы повлиять на ситуацию изменить в стране что либо», — сказал Белодубровский.

Отметим, что сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 — в индивидуальном порядке, 11 — инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины — 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 — представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд «Права человека XXI век — Азербайджан» (совместно), Мониторинговый центр «Rəy».

Minval.az