На ул. Нахимова в Хатаинском районе наблюдается высокая явка избирателей, желающих проголосовать за Рауфа Арифоглу, что неудивительно, так как в самом начале предвыборной гонки Р. Арифоглу ознакомился с проблемами жителей своего округа и помог с решением большинства этих проблем. Кроме того, команда журналистов «Ени Мусават» постоянно освещала в своих статьях и репортажах проблемы жителей именно этой улицы, обращая внимание Исполнительной власти на то, что люди, проживающие на это территории, нуждаются в помощи. Таким образом благодаря журналистам и их руководителю Рауфу Арифоглу очень многие проблемы решились и потому неудивителен тот факт, что сегодня зафиксирована столь высокая явка избирателей, желающих проголосовать за человека, чье издание много лет помогало людям.

Своими делами Рауфу Арифоглу удалось убедить людей поверить в перемены и реформы, которым дал старт президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Одновременно наблюдатели сообщают о фактах многочисленных провокаций, устраиваемых людьми Игбала Агазаде. Эти люди не гнушаются ничем: попытками скандалов и даже рукоприкладства, призывами к дракам и так далее. Чем обусловлена эта агония? Ответ на поверхности: в 35-м округе Хатаинского района идет борьба между реформаторами и сторонниками прошлого. Так или иначе, но сегодня именно 35-й округ у всех на устах.

По мнению наблюдателей, в последний раз такая высокая избирательная активность на парламентских выборах наблюдалась в Азербайджане в 1992 году.

Minval.az