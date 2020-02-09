На 12.00 самая высокая активность избирателей наблюдается в 1-м Шарур-Садаракском округе — 47,7 процента.

Из 46 225 избирателей в этом округе уже проголосовали 18 440 человек.

Самая низкая избирательная активность в 17-м Ясамальском третьем округе. Здесь активность составляет 1,2 процента, и из 30 534 избирателей проголосовали 352 человека.

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Названы округи в Азербайджане с наибольшей и наименьшей избирательной активностью.

По данным на 10:00, самая высокая активность избирателей наблюдается в Хачмазском сельском избирательном округе №56, здесь из 37 970 избирателей проголосовали 8 234 (21.03%).

Высокая активность избирателей наблюдается также в Шарур-Сядярякском избирательном округе №1, где из 46 225 избирателей проголосовали 9 864 (21,03%).

В то же время, самая низкая активность зафиксирована в Ясамальском третьем избирательном округе №17. Здесь избирательная активность составила 1,2% (352 из 30 534 человек).

Minval.az