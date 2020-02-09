Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи прибыли для голосования на избирательный участок №6, расположенный в средней школе №6 Сабаильского избирательного округа №29 города Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи прибыли для голосования на избирательный участок №6, расположенный в средней школе №6 Сабаильского избирательного округа №29 города Баку.
Дата: 2020/02/09 10:40
Раздел: Азербайджан, Важно
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