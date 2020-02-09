Процесс выборов в 3-м Хатаинском избирательном округе № 35 продолжается. Несмотря на плохие погодные условия граждане с утренних часов приходят в избирательные участки и голосуют за кандидатов, которых поддерживают.

Рауф Арифоглу поделился на своей странице в Фейсбуке фото и видеороликами избирателей, отдавших за него голоса, и которые, по мнению наблюдателей, являются самыми активными.

Однако в избирательных участках происходят нелицеприятные события.

Как сообщают наблюдатели по избирательному штабу Рауфа Арифоглу, люди его соперника — Игбала Агазаде — попытались сорвать процесс голосования в некоторых участках. Однако члены избирательной комиссии пресекли попытки помешать ходу голосования и нарушители были выдворены за пределы участков.

Комментируя провокации сторонников Игбала Агазаде Рауф Арифоглу отметил, что такая участь ожидает всех, кто попытается нарушить ход выборов.

— Люди моего соперника хотят устроить смуту и нарушить ход выборов, но у них это не получится, так как и он, и его наймиты останутся за дверями, — резюмировал Рауф Арифоглу.

Minval.az