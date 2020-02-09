«Сегодня исторический день в Азербайджане. За ходом выборов будут следить довольно много наблюдателей».

Об этом на пресс-конференции, проведенной в связи с началом голосования на парламентских выборах, сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Панахов отметил, что ЦИК уделяет особое внимание работе СМИ: «Ваша работа бесценна с точки зрения получения информации о нарушениях закона на местах».

Председатель ЦИК отметил, что главной задачей членов участковых избирательных комиссий является нормальное обеспечение хода выборов на участках.

«Сегодня главными хозяевами участков являются избиратели. ЦИК стремился к тому, чтобы они смогли воспользоваться своим конституционным правом, создал все условия для того, чтобы они могли свободно проголосовать. Ни комиссии, ни СМИ не имеют права помешать избирателям воспользоваться этим правом», — передает его слова АПА.

Minval.az