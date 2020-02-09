В связи с погодными условиями, наблюдаемыми в столице, снижен предел скорости на автомагистралях проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зых-аэропорт.

Об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

На других улицах и проспектах столицы наблюдается нормальное движение.

«Мы еще раз рекомендуем участникам движения быть осторожными. Просим водителей соблюдать ограничения скорости с учетом метеорологических факторов. Следует отметить, что в отличие от обычных дней усилен контроль за движением автобусов», — отметил он.

Minval.az