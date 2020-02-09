Явка на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане по состоянию на 10:00 составила 12,57%, заявил глава информационного центра секретариата ЦИК Фарид Оруджев.

«За 2 часа голосования явка на выборах составила 12,57%, уже проголосовали более 670,086 тыс. человек», — сказал Оруджев.

***

Азербайджан в воскресенье, 9 февраля, выбирает парламент. Выборы носят судьбоносный характер для страны, так как являются внеочередными. Голосование началось в 08:00 утра и закончится в 19:00 вечера.

Парламентские выборы охватят 125 избирательных округов, которые пройдут на 5573 избирательных участках. По решению Центральной избирательной комиссии было напечатано 5 миллионов 387 600 бюллетеней.

На этих выборах 5 миллионов 329 тысяч 460 человек смогут реализовать свое право голоса.

Число кандидатов для участия в парламентских выборах составляет 1314 человек. Из них 246 были выдвинуты политическими партиями. В то же время 1057 кандидатов были выдвинуты по собственной инициативе, а 11 были выдвинуты инициативными группами. 79% зарегистрированных кандидатов — мужчины, а 21% — женщины.

77 790 местных наблюдателей будут следить за выборами. Из них 35 152 являются наблюдателями от политических партий. Кроме того, в связи с выборами были аккредитованы 883 международных наблюдателя, представляющих граждан 58 стран. Процесс будут освещать 132 представителя международных СМИ.

Minval.az