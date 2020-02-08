ИВ города Сумгайыт отправила партию медицинских принадлежностей в город Миньян Китайской Народной Республики.

Как сообщает Trend, Миньян, который связан с Сумгайытом узами дружбы и сотрудничества, ведет борьбу с инфекцией за исцеление инфицированных людей. В городе острая нехватка медицинских принадлежностей, так как все внимание приковано к городу Ухань, где впервые была зафиксирована эпидемия коронавируса. Учитывая это, ИВ Сумгайыта решила отправить помощь в Миньян.

ИВ Сумгайыта отправила в Миньян 100 тысяч медицинских головных уборов, 40 тысяч масок, 100 тысяч стерильных перчаток, 100 литров спирта, 100 тысяч бахил, пять килограммов порошка хлорамина и 1850 таблеток хлорамина.



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