Сегодня в 08.00 завершается предвыборная агитационная кампания в связи с выборами в Милли Меджлис.

Как сообщает АПА, согласно статьям 72.3, 74.1.2, 74.1.4, 75.2 Избирательного кодекса, предвыборная агитационная кампания, проводимая зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, блоками политических партий, уполномоченными представителями, доверенными лицами, должна быть прекращена за 24 часа до начала голосования.

В связи с предстоящими выборами в Милли Меджлис 9 февраля, этот срок охватил период до 08:00 8 февраля.

Отметим, что предвыборная агитационная кампания, проводимая зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, блоками политических партий, уполномоченными представителями, доверенными лицами, началась за 23 дня до дня голосования, то есть 17 января. Согласно Избирательному кодексу, в день голосования и предшествующий ему день, то есть в «день тишины», запрещается проводить предвыборную агитацию, организовывать митинги.

Minval.az