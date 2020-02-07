Популярная российская и узбекская певица, а также автор песен Согдиана после недавнего рождения третьего ребенка недолго была в декретном отпуске. Певица намерена активно включиться в творческие проекты и один из них — это международный фестиваль «ЖАРА» в Баку, в котором певица примет участие во второй раз. Но ждать лета, чтобы посетить столицу Азербайджана, певица не стала и посетила Баку на днях. Этот город вместе с солнечными лучами и бакинским гостеприимством навсегда проник в ее сердце, рассказала Согдиана в интервью порталу «Москва-Баку» после своего возвращения. «Минвал» приводит выдержки из ее рассказа.

О посещении свадьбы в Баку.

— Я ездила в Баку на традиционную азербайджанскую свадьбу! Она совсем не похожа на традиционные европейские свадьбы, хотя некоторые элементы все же присутствовали: торт, красивое цветочное оформление. Восточная музыка гармонично переплеталась с зарубежными хитами. Азербайджанская свадьба отличается своей самобытностью, большим количеством традиций и обрядов, а также пышностью празднования и красотой нарядов. Это настоящий карнавал цвета и буйство ярких красок. В Азербайджане относятся к бракосочетанию как к самому важному событию в жизни мужчины и женщины. Люди Востока искренне верят, что свадьба является не просто веселым праздником, но определенным духовным обрядом с глубоким философским смыслом.

Меня очень впечатлил танец отца и невесты. Не буду скрывать, я расплакалась… А в конце танца отец подвел дочь к жениху и передал ее в его руки. Это было так трогательно и жизненно, очень красиво. Дай Бог каждому родителю побывать на счастливой свадьбе своих детей.

О впечатлениях от столицы Азербайджана.

— Я по-настоящему влюблена в Баку! Это сказочный город на берегу Каспия, современный мегаполис с многовековой историей. Столичный центр застроен высокими европейскими домами. Некоторые поражают своими удивительными формами, архитектурой — как Центр Гейдара Алиева или Музей азербайджанского ковра. Но настоящая древность начинается за воротами Ичеришехер. Здесь и тишина, и восточная загадка, и неизвестность за поворотом мощеных улиц. Совсем другой мир по сравнению с остальным Баку, по-настоящему волшебный, будто ты попал в другой век. В Баку всегда очень уютно, гостеприимно и вкусно (улыбается). Я только вернулась, а уже хочу обратно.

Minval.az