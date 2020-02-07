«В состоянии здоровья моего отца наблюдается положительная динамика».

Об этом сообщил сын О.Гюлалыева Тебриз Гюлалыев.

«После последней операции он стал бодрее, часто открывает глаза и порой шевелит руками, ногами. Его поднимают на ноги с помощью специального приспособления. Встав на ноги, он открывает глаза и при этом его самочувствие не ухудшается. Пусть и недолго, но с помощью вспомогательного устройства он стоит на ногах», — подчеркнул Т.Гюлалыев.

АПА напоминает, что по поручению первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, с 4 ноября Фонд оказывает соответствующую помощь в лечении Огтая Гюлалыева. В настоящее время его лечение продолжается в Американской больнице Турции.

Отметим, 29 октября в районе 17:20 на территории Насиминского района столицы, на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина автомобиль марки «Hyundai Accent», за рулем которого находился Кянан Абдуллаев, сбил переходившего дорогу правозащитника Огтая Гюлалыева. 30 октября О.Гюлалыев был прооперирован в клинике «City Hospital».

Его лечение было продолжено в Республиканской нейрохирургической больнице.

Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение О.Гюлалыева. С учетом обращения семьи, с целью поддержки лечению находящегося в коме О.Гюлалыева, из-за рубежа привлечены специалисты. C состоянием О.Гюлалыева ознакомился приглашенный из Стамбула врач. Семья правозащитника решила продолжить его лечение в Турции, в связи с этим по указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева выделил специальный медицинский самолет для транспортировки О.Гюлалыева в Турцию. Утром 6 ноября его отправили на борту специального медицинского самолета в Стамбул и поместили в клинику «Avrasiya».



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