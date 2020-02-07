«Если лица, кандидатуры которых зарегистрированы, будут проводить предвыборную кампанию в «день тишины», то ЦИК примет соответствующие меры в их отношении в рамках закона».

Об этом АПА сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

Он выразил надежду на то, что не будет кандидатов, стремящихся проводить предвыборную агитацию в «день тишины».

«В случае выявления таких фактов, серьезных нарушений закона и их подтверждения в результате расследования, избирательные комиссии предпримут все юридические шаги на основании Избирательного кодекса», — подчеркнул Р.Гасымов.

Отметим, внеочередные парламентские выборы будут проведены в Азербайджане 9 февраля. 8 февраля в стране «день тишины», с 08:00 предвыборная кампания будет прекращена.

Minval.az