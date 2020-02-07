Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) предпринимает меры в связи с предупреждением синоптиков о резком ухудшении погодных условий с сегодняшнего вечера.

Как сообщил Report замначальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, около 1000 работников платформ уже эвакуированы.

«С сегодняшнего вечера ожидается ухудшение погодных условий. Ветер на море усилится до 35-40 м/с. Поэтому работа на морских платформах и эстакадах приостановлена. Усилены все меры безопасности. У морских платформ организовано дежурство, в том числе судов МЧС. После нормализации погодных условий работники вернутся на платформы», — сказал И. Ахмедов.

Minval.az