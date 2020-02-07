На состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии было рассмотрено обращение председателя окружной избирательной комиссии о двойном гражданстве Шахвеледова Мазахира, зарегистрированного кандидатом в депутаты от Исмаиллинского избирательного округа № 86.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сообщила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова. Она отметила, что ЦИК рассмотрел обращение:

«На основании запроса в госорганы стало известно, что этот человек имеет российское гражданство».

ЦИК обсудил вопрос, и аннулировал кандидатуру Шахвеледова Мазахира.

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