В связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на месте опоры вновь построенного надземного пешеходного перехода от пересечения Московского проспекта с улицей 20 января до пересечения с улицей Мехерремова, движение автомобилей будет временно ограничено, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Согласно информации, по этой причине схема движения маршрутов, действующих в этой части города, организована в следующем порядке.

Маршрут № 18 и 65

Станция метро «20 января» – Девятый микрорайон: Московский проспект – улица Мир Джалала, затем продолжит путь по собственной линии.

Маршрут № 135

Бакинский инженерный университет – в направлении метро «Мемар Аджеми»: Московский проспект – улица Р.Джафарова – округ третьего микрорайона , затем продолжит путь по собственной линии.

Маршрут № 170

Поселок Бинагади – в направлении метро «Мемар Аджеми»: Московский проспект – улица Мир Джалала – улица Асифа Магеррамова – улица 20 Января, затем продолжит путь по собственной линии.

Метро «Мемар Аджеми» – в направлении поселка Бинагади: улица 20 Января — улица Асифа Магеррамова – улица Мир Джалала – Баку-Сумгаитское шоссе, затем продолжит путь по собственной линии.

Маршрут № 193

Четвертый микрорайон – в направлении Локбатанского ТОЦ: улица 20 Января – улица Асифа Магеррамова – улица Пишавари – улица М.Гасанова, затем продолжит путь по собственной линии.

Локбатанский ТОЦ – в направлении четвертого микрорайона: улица Р.Джафарова – улица Асифа Магеррамова, улица 20 Января, затем продолжит путь по собственной линии.

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