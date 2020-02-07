5 февраля состоялось очередное заседание Национального совета по телевидению и радио (НСТР).

Как сообщили АПА в НСТР, на заседании обсуждались изменения, внесённые в закон Азербайджанской Республики «О телерадиовещании», в связи с принятием Закона Азербайджанской Республики «О защите детей от вредной информации».

В связи с утратой юридической силы, в соответствии с последней поправкой к статье 33 Закона Азербайджанской Республики «О телерадиовещании» решением Совета были отменены «Специальные правила для программ, которые могут нанести вред физическому, умственному и духовному развитию несовершеннолетних и программ, эротического характера и программ, содержащих жестокость, вещаемых без кодирования», принятые Национальным Советом 10 апреля 2015-го года.

В связи со слиянием ООО «ТВ Техсервис» и ООО «АТВ Плюс», было принято решение об оформлении лицензии на кабельное вещание, выданной Национальным Советом по Телевидению и Радио 18 марта 2016-го года ООО «ТВ Техсервис» и частот вещания, выделенных ООО «ТВ Техсервис» на имя ООО «АТВ Плюс», являющегося его юридическим приемником.

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