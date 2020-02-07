«В Азербайджане наблюдается подорожание смартфонов китайского производства примерно на 5 процентов, и по мере дефицита продукта на рынке цены могут повышаться».

Об этом АПА сказал член Правления компании «MiMobile» Джумшуд Алиев.

По его словам, наблюдаемое сейчас повышение цен носит спекулятивный характер: «По причине стабильного спроса и снижения предложения, большинство участников рынка пользуются этой возможностью, повышают цены. Это хоть и не влияет пока на розничные цены, но заметно в оптовой продаже. Из-за распространения коронавируса заводы в Китае с января приостановили производство. Ожидается, что они возобновят деятельность после 20 февраля. До тех пор будет возникать нехватка продукции».

Представитель правления компании добавил, что производители добавят к стоимости изделия сумму ущерба, причиненного им за то время, когда они не работали. Это означает, что в дальнейшем возможно повышение цен и на компоненты, и на готовые изделия.

«В настоящее время местные импортеры ищут альтернативные варианты, и в страну уже ввозится продукция индийского производства. В частности, это смартфоны, выпущенные на заводах «Xiaomi» в Индии. По качеству они уступают продукции других заводов. Покупателям следует обратить внимание на это», — отметил Дж.Алиев.

Minval.az