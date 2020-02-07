Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook Никол Пашинян обнародовал ключевые тезисы своего скандального выступления на митинге в Карабахе, в оккупированном Ханкенди 5 августа прошлого года, на котором глава Армении заявил, что «Карабах – это Армения, и точка». Пашинян обозначил 6 «общенациональных консенсусов», интерпретируемых в Ереване как резолюция общеармянского единства.

Так, в интерпретации Пашиняна консенсус 1 заключается в том, что насилие необходимо исключить из политического арсенала внутриармянских вопросов. При этом премьер Армении делает интересную символичную оговорку: в этом контексте есть исключение – это применение законного насилия для раскрытия и предотвращения преступлений. Второй консенсус, по словам премьера, состоит в том, что народ и его свобода волеизъявления — это единственные источники формирования власти. Третий сводится к суверенитету народа Армении и живущих в Нагорном Карабахе, а те, кто попытается вовлечь иностранные силы в решение внутриармянских вопросов, встретят самое жесткое противодействие. Четвертый консенсус — Армения и Карабах должны всячески избегать коррупционных проявлений. Консенсус 5 заключается в том, что верховенство права, равенство всех перед законом должны стать ключевыми факторами внутринациональных отношений. Самым главным премьер считает консенсус 6, согласно которому, целью переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта должна оставаться «защита достижений освободительной борьбы».

Российский политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с изданием «Москва–Баку» отметил, что тезисы премьера Армении звучат довольно агрессивно. Впрочем, говорит эксперт, Никол Пашинян никогда и давал поводов для того, чтобы говорить о его желании урегулировать нагорно-карабахский конфликт.

«Пашинян сделал довольно жесткие заявления, особенно так выглядит так называемый шестой консенсус о том, что «целью переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта должна оставаться защита достижений освободительной борьбы». Но Пашинян никогда не делал заявления, которые могли бы интерпретироваться как смягчение позиции по вопросу карабахского урегулирования. Мы знаем, что прежний лидер Армении Серж Саргсян, судя по тем утечкам, которые существуют, был готов пойти на урегулирование конфликта. В качестве первого жеста подразумевалось то, что Армения передает Азербайджану 5 оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха, затем — еще 2 района с обязательством со стороны Азербайджана обеспечить коридор между Карабахом и Арменией. Вопрос самого Нагорного Карабаха в границах до конфликта откладывался на какое-то время. То есть существовала некая конструкция, согласно которой шаг за шагом осуществлялась бы деоккупация азербайджанских районов, возвращение туда азербайджанских беженцев, вынужденных переселенцев, на политическом ровне происходило улучшение отношений между Баку и Ереваном, соответственно, снятие экономической блокады с Армении. Здесь существовал вектор движения вперед и это было понятно, логично, здесь был смысл.

Позиция же нынешнего премьер-министра Армении категорически исключает любые компромиссы и эта новая политическая реальность, которую, видимо, нужно осознать. Ереван при Пашиняне не намерен идти на какие-либо практические шаги. А значит ситуация в урегулировании будет подвисать. Кроме заявлений, пропаганды и каких-то информационных вбросов фактически ничего не будет. Все слова будут только маскировать истинное стремление Пашиняна ничего не решать.

Консенсус Никола Пашиняна о закреплении итогов так называемой «освободительной борьбы» лично у меня вызывает исключительно негативное чувство, прежде всего потому что отчего-то может быть только сейчас мы понимаем, что к ситуации с Карабахом, к запуску процесса развала, уничтожения Советского Союза привели националистические, эгоистические требования богемной интеллектуальной элиты советской Армении, основанные не на реалиях СССР, а на нежелании учитывать мнение всех. Механизм запуска развала СССР, возможно, был инициированный извне, поскольку мощная армянская диаспора есть в США, работало ЦРУ в этом направлении. Не прибалты — не Литва, не Эстония, не Латвия выступили первыми инициаторами распада СССР. А именно интеллектуальная богемная верхушка советской Армении, которая выступила с требованием передать Карабах Армении, передачи его Армянской ССР. Она спровоцировала националистические проявления, трагические кровавые события, которые стали возникать в связи с конфликтом вокруг Карабаха. Известные события и в Сумгайыте были инициированы силами извне, прежде всего британо-американскими элитами, заинтересованными в ликвидации Советского Союза.

Все Народные фронты в Прибалтике, требовавшие выхода из состава СССР, возникли уже позже. Если Пашинян считает, что нагорно-карабахский конфликт – это результат «освободительной борьбы», это не является правдой.

И когда мы называем Горбачева и Ельцина виновником развала Советского Союза (и называем справедливо), мы должны в этом же ряду назвать фамилии представителей той самой армянской советской интеллигенции. Они, как и Горбачев и Ельцин, несут точно такую же ответственность, я абсолютно в этом убежден. И мы должны об этом говорить, прямо и открыто.

Ввод войск в республики, подобные события — все это стало уже следствием событий, начатых в Карабахе. Притязания армянской интеллигенции спровоцировали деструктивные, очень сложные процессы, которые разрушили национальное единство СССР. Ведь по большому счету армяне и азербайджанцы в составе СССР жили нормально, не было таких вещей, которые возникли потом», – подчеркнул он.

По словам Коротченко, консенсусы премьер-министра Армении построены на национализме, ведь в них подчеркивается так называемый общенациональный подход и прямо говорится о всеармянстве. «Когда в любом вопросе выпячивается национализм, это, мягко говоря, вызывает негативное чувство. Для советского человека все нации, народы равны, ко всем он относится с уважением. Мы сегодня живем в многонациональной России. И когда кто-то продвигает преимущество некой национальности над другой, на этом строит идеологемы, основывает государственное строительство, это плохо.

Совершенно очевидно, что Пашинян – это продукт цветной революции, продукт соросовской технологии привода к власти, продукт посольства США в Ереване. Я всегда это говорил, говорю и буду говорить. Никол Пашинян пришел к власти силовым путем, а дальше захват власти просто легитимизировал. Когда он сегодня начинает устраивать репрессии своих политических оппонентов, это у меня вызывает негативное отношение. Потому что так не должно быть. При этом я желаю Армении всяческого процветания, чтобы все было хорошо, но методы, которые практикует Пашинян непотребны. Я к Ельцину всегда относился отрицательно, и к Горбачеву. И к Пашиняну отношусь отрицательно, потому что он разрушитель по своей сущности, а не созидатель.

Сегодня премьер Армении находится в той ситуации, когда не может Россию, грубо говоря, взять и послать, потому что он понимает чреватость этого для экономики, для личных политических амбиций, для удержания власти. В том, что нынешние власти Армении – не друзья России, я абсолютно убежден. Они показали свое лицо еще раньше, просто сегодня они зажаты в тиски. Для России это временные тактические попутчики, поскольку режим Пашиняна ориентирован на Соединенные Штаты Америки», — полагает эксперт.

При этом, говоря о так называемых внутриполитических консенсусах, политолог обращает внимание на то, что Пашинян снова ведет пропаганду, построенную на противоречиях. «В центр одного из своих так называемых консенсусов он ставит требование о внутриполитическом ненасилии. Но возникает вопрос: если насилие нужно исключить, зачем во время «бархатно революции» ты угрожал тем, что толпа ворвется в парламент Армении, зачем выводил толпы под «барабанный бой». Это что, не насилие? Блокада судов и то, как Пашинян поступает в отношении председателя Конституционного суда Армении, это не насилие? Это политическое насилие, просто прикрытое ширмой демократии. Пашинян присвоил себе право на политическое насилие, суды в духе 1937 года. Это что, честное судебное разбирательство? Если Кочаряна сказали выпустить, а он сидит в тюрьме сидит. Это политическое насилие в самом откровенном и циничном виде. Бывшему главе Службы национальной безопасности Армении Артуру Ванецяну шьют дело. Не надо рассказывать сказки про демократизм Пашиняна и его режима, это не так. Все эти вещи рассматриваются через призму удержания власти.

Пашинян более хитро использует те методы, которыми пользовались прежние армянские руководители. Люди, которые пришли к власти на волне «цветной революции», ничего хорошего Армении и своим соседям не принесут. А что, нам что-то хорошее принес Ельцин, когда в 1993 году взял парламент, и вот эти либералы во главе с Гайдаром? Они принесли страдания народу России, до сих пор отплевываемся, не можем прийти в себя от ужасающих последствий – социальной, экономической политики и практики этих младореформаторов – Гайдара, Чубайса во главе с Ельциным. И сейчас в Ереване такие же люди.

Любой тезис Пашиняна, так называемый консесус можно разбить. Как лидер, который находится у власти, он использует политическую риторику, политические заявления для решения тех задач, которые он ставит перед собой. Одна из этих задач – это удержание власти. Пока удерживает, в том числе благодаря подчиненному ему репрессивному аппарату. Я думаю, он будет использовать любые методы, которые будут далеки от демократии, но прикрываться он все равно будет демократией. Также как Ельцин расстреливал российский парламент и прикрывался демократией, говорил, что это необходимо для предотвращения гражданской войны, а дальше мы помним события, которые последовали в 1990-е», – резюмировал Коротченко.

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