Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана, прапорщика Мубариза Ибрагимова. Ему исполнилось бы 32 года.

Ибрагимов родился 7 февраля 1988 года в селе Алиабад Билясуварского района. В марте 2006 года был призван на военную службу военным комиссариатом Билясуварского района. Срочную военную службу во внутренних войсках начал как стрелок, 20 ноября 2007 года был уволен в запас в качестве командира подгруппы.

18 сентября 2009 года добровольно был принят вновь на действительную военную службу, окончил курсы прапорщиков Учебно-образовательного центра Вооруженных сил. После достойно и мужественно исполнял служебный долг на линии фронта в качестве заместителя командира роты мотострелкового батальона.

8 июня 2010 года в результате нарушения перемирия со стороны противника в направлении Талыш-Борсунлу завязался бой. М.Ибрагимов проявил мужество и отвагу, уничтожив в неравном бою 5, ранив 3 солдат противника и став шехидом.

На протяжении нескольких месяцев его тело удерживалось армянами и не выдавалось азербайджанской стороне для подобающего захоронения. В результате усилий азербайджанской стороны тело Ибрагимова было возвращено на родину.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 июля подписал указ о присуждении Мубаризу Ибрагимову звания Национального героя Азербайджана.

Minval.az