Предвыборный штаб кандидата в депутаты от 3-го Хатаинского избирательного округа № 35 Аббасова Рауфа Ариф оглу провел опрос по поводу избирательной активности.

Члены предвыборного штаба постучались в 1800 дверей, из них:

— 400 не открыли дверь.

— 220 человек не приняли участие в опросе, так как не имеют регистрации по месту жительства.

— 180 человек отметили, что вообще не собираются голосовать на выборах.

— 1000 человек сказали, что будут участвовать в выборах.

Из принявших участие в опросе:

— 62% — женщины

— 38 % — мужчины

Итоги опроса:

— 200 человек (20%) собираются голосовать за Игбала Агазаде, из них 80 человек (40%) старше 60-ти лет, 60 человек (30%) в возрасте 50-59 лет, 34 человека (17%) в возрасте 30-49 лет, 26 человек (13%) – 18-29 лет.

— 720 (72%) человек собираются голосовать за Рауфа Арифоглу (из них 320 человек на прошлых выборах голосовали за Игбала Агазаде).

Из этих избирателей 209 человек (29%) в возрасте 18-29 лет, 230 человек (32%) в возрасте 30-49 лет, 151 человек (21%) – 50-59 лет, 130 человек (18%) старше 60 лет.

— 80 человек (8%) отметили, что проголосуют за других кандидатов.

Принимавшие участие в опросе жители района отметили, то имеется большая необходимость в ремонте лифтов, благоустройстве дворов, строительстве детских площадок, освещении улиц и асфальтировании дорог.

Minval.az