«Мониторинговая группа, созданная для соблюдения 8-часового режима работы, будет работать в двух направлениях».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, первоначально работа будет направлена на рассмотрение жалоб, обращений и принятие соответствующих мер, информирование работодателей, вынесение соответствующего предупреждения: «На втором этапе будут соответствующие выездные проверки на рабочих местах. В настоящее время мы готовим предложения. Предложения будут переданы правительству и будут осуществлены после соответствующего решения. Мы стремимся к тому, чтобы проверки и мониторинг не оказывали негативного влияния на бизнес-среду.

Поэтому на первом этапе будут сделаны предупреждения, разъяснения работнику и работодателю их прав и обязанностей. Если работодатель после предупреждения не будет соблюдать требования, будет применен соответствующий механизм административного штрафа. В соответствии с динамикой жалоб, по каким-либо секторам может быть больше фокусировки в мониторингах».

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