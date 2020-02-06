Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в рамках рабочего визита в Баку обсудил сегодня с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом предотвращение инцидентов из-за военной деятельности сторон.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В оборонном ведомстве России уточнили, что стороны обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, обсудили ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон.

В свою очередь, пресс-служба Генштаба союзных войск НАТО (SHAPE) в Монсе (Бельгия) заявила, что альянс ожидает, что сегодняшняя встреча главкома сил Альянса в Европе Тода Уолтерса и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова в Баку, будет содействовать прозрачности и предсказуемости военных отношений России и НАТО.

«Верховный главнокомандующий НАТО и российский начальник Генерального штаба обменялись мнениями об их соответствующих военных действиях и учениях. Два военных руководителя используют этот канал связи для обеспечения военной предсказуемости и прозрачности», — говорится в коммюнике SHAPE.

В документе отмечается, что, как и предыдущая, сегодняшняя их встреча «отражает приоритет, который НАТО придает прозрачности и предсказуемости, и демонстрирует готовность использовать этот важный канал связи между НАТО и российскими военными властями для данной цели».

В SHAPE напоминают, что это вторая встреча генералов Уолтерса и Герасимова. Их первая личная встреча состоялась 10 июля 2019 года.

Стороны договорились использовать военные линии связи и в будущем, сообщает пресс-служба натовского штаба.