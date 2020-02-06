«Совет Европы с его двойственными стандартами уже уходит в архив истории».

Об этом АПА заявил руководитель делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, комментируя высказывания президента Ильхама Алиева о Совете Европы.

С.Сеидов отметил, что президент Ильхам Алиев фактически подробно рассказал о нынешнем положении Совета Европы: «Совету Европы даже не удается выстроить свое поведение по отношению к Азербайджану, России, Венгрии, Турции, Польше и другим странам. На последней сессии были поставлены под сомнение полномочия 8 делегаций и их не утвердили. В то время, как Азербайджан стремится наладить нормальные, конструктивные отношения с ПАСЕ, в отношении нашей страны было принято необъективное, несправедливое решение. Поэтому позиция главы государства понятна. В этой организации царит серьезный кризис, ее дальнейшая судьба под большим вопросом».

С.Сеидов отметил, что Азербайджан готов сотрудничать с организацией, которая готова внимательно выслушать и принять его позицию, интересы и мнение: «Но как можно работать с организацией, которая сама себя разоблачает, принимает предвзятые документы, поставила под вопрос свою судьбу? Азербайджан ничто не удерживает в непрестижной организации, где царят притворство и двойственные стандарты. Азербайджан хочет наладить отношения со всеми организациями, выступая с позиции своих национальных интересов. В том числе и с Советом Европы… На сегодняшний день Азербайджан готов отстаивать в Совете Европы свою позицию, позицию Турции. Но готов ли Совет Европы защитить свой авторитет? Этот вопрос остается открытым, на него должен ответить сам Совет Европы. Не Азербайджан выходит из Совета Европы, а эта организация уничтожает себя. Используя верховенство закона, демократию, права человека как инструмент, Совет Европы использует этот инструмент для того, чтобы направить свою судьбу в совершенно ошибочном направлении. Тем самым он не создает никаких предпосылок для будущего организации».

Minval.az