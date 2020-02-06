Состоялось очередное заседание Общественного Совета при Минздраве.

На заседании были обсуждены некоторые вопросы повестки. Во встрече приняли участие руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов, заведующий сектором санитарно-эпидемиологического контроля Виктор Гасымов, председатель Общественного совета Рустам Салаев, заместитель председателя Зиба Набиева, секретарь Совета Тариэль Эйвазов и член Совета Егяна Султанова.

Р.Салаев рассказал о работе, проделанной в течение года. В.Гасымов проинформировал о мероприятиях против коронавируса. Он отметил, что все необходимые для этого средства доставлены в страну, осуществляется подготовительная работа.

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