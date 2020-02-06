В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию сократились на 40 процентов по сравнению с 2018-м. Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана. Такой вывод следует из данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK), передает «Интерфакс».

На турецкий рынок по итогам года ушло 14,4-14,8 миллиардов кубометров газа из России. Страна впервые за 13 лет покинула тройку крупнейших зарубежных покупателей «Газпрома», теперь впереди Германия, Италия и Австрия, хотя экономика последней в два раза меньше турецкой.

Запуск газопровода TAP, по которому газ из месторождения Шах-Дениз в Каспийском море идет в Европу, позволил Турции увеличить на 29 процентов импорт из Азербайджана. Рост закупок СПГ составил семь процентов, подсчитали аналитики. Почти половина его поставок пришлась на Алжир (около пяти миллиардов кубометров), далее идут Нигерия и Катар. США отправили в Турцию почти миллиард кубометров газа.

Между тем газопровод «Голубой поток» из России оказался недозагруженным на треть. Его мощность составляет 16 миллиардов кубометров в год, но перекачано было только чуть более 10 миллиардов. Оставшиеся объемы «Газпром» поставил через Трансбалканский коридор.

Одной из причин такой динамики может стать ценовой спор, начавшийся четыре года назад. Поводом для него стала скидка, которую «Газпром» предоставил турецким компаниям, но затем захотел отменить. Стороны неоднократно обращались в суд, впоследствии конфликт вышел на уровень президентов. В апреле прошлого года главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не смогли снять противоречия.

Minval.az