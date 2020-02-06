6 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману орден «Шараф».
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
6 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману орден «Шараф».
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Дата: 2020/02/06 12:16
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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