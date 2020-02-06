Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян на встрече с армянскими журналистами заявил о намерении создать свою политическую силу.

По словам Ванецяна, партия будет зарегистрирована в ближайшее время, сейчас ведутся политические консультации с разными людьми.

Он отметил, что новая политическая сила будет ставить себе задачу стать противовесом действующей власти.

Читайте также: Кадыров выдал «человека Кремля» из бывшего окружения Пашиняна

«Мы попробуем объяснить народу, что то, что сейчас происходит в нашей стране – неправильно. Если народ это примет, то мы сможем предложить свою повестку, если нет, то будем думать о других путях», — сказал Ванецян.

Он также добавил, что новая партия будет правоцентристской, но конкретные имена тех, кто войдет в нее, не назвал.

16 сентября 2019 года Артур Ванецян заявил о своей отставке с поста начальника СНБ Армении, упрекнув власти в «спонтанности решений и необоснованности действий». Спустя несколько дней Пашинян, комментируя заявления экс-директора СНБ, назвал его неподобающим офицеру, сочтя слова Ванецяна направленными не просто против своего непосредственного руководства, а против Верховного главнокомандующего.

Minval.az